Трамп ищет новых друзей в мире

Президент США Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире и устанавить с ними партнерские отношения. Об этом он заявил, выступая в американском конгрессе.

- Америка готова найти новых друзей и создать новые партнерства там, где совпадают общие интересы, — цитирует агентство Nation news слова Трампа.

Он также заявил, что его работа — представлять Америку и что он уважает право других стран выбирать свой путь.

Американский лидер отметил, что США стремятся к миру, гармонии и стабильности, а также выступают против войн и разного рода конфликтных ситуаций.

Трамп также напомнил имеющимся союзникам, что США ожидают от них участия в стратегических и военных операциях и «честной оплаты» за эти операции.