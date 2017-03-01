Трамп ищет новых друзей в мире
Президент США Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире и устанавить с ними партнерские отношения. Об этом он заявил, выступая в американском конгрессе.
- Америка готова найти новых друзей и создать новые партнерства там, где совпадают общие интересы, — цитирует агентство Nation news слова Трампа.
Он также заявил, что его работа — представлять Америку и что он уважает право других стран выбирать свой путь.
Американский лидер отметил, что США стремятся к миру, гармонии и стабильности, а также выступают против войн и разного рода конфликтных ситуаций.
Трамп также напомнил имеющимся союзникам, что США ожидают от них участия в стратегических и военных операциях и «честной оплаты» за эти операции.
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