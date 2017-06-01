Трамп хочет вывести США из сделки по климату
Президент США Дональд Трамп считает Парижское соглашение по климату «плохой сделкой» для его страны и намерен вывести Вашингтон из него.
Таким образом глава государства собирается выполнить оно из своих предвыборных обещаний, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы администрации США.
Трамп считает, что его предшественник Барак Обама и его окружение недостаточно обсудили соглашение и подписали его «от отчаяния». Президент США завил, что намерен добиваться для своей страны лучших условий.
Парижское соглашение по климату было подписано в апреле прошлого года. В соответствии с ним, США к 2025 году должны сократить объем выбросов углеводородов в атмосферу на 28% относительно показателей 10-летней давности.
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