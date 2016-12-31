Трамп не хочет ссориться с Россией
Избранный президент США Дональд Трамп не видит смысла в конфронтации с Россией. Об этом пишет американская пресса, ссылаясь на помощников Трампа.
На этой неделе Барак Обама ввел санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. Трамп приветствовал эти слова Путина, назвав их "отличным ходом", сообщает РИА Новости.
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