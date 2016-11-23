Трамп хочет поладить с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании поладить с главой РФ Владимиром Путиным.

В интервью газете The New York Times Трамп рассказал, что было бы здорово поладить с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что не хотел бы использовать термин «перезагрузка» с тем смыслом, который в него вкладывал действующий глава США Барак Обама.

Кроме того, Трамп заявил о необходимости прекратить безумие, которое сейчас творится в Сирии.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «Экономика сегодня».