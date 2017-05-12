Трамп хочет отказаться от брифингов для прессы
Президент США Дональд Трамп решил заменить брифинги для представителей СМИ на письменные ответы, которые будут раздаваться прессе.
По мнению Трампа, информация, предоставленная в форме письменных ответов, будет точнее, чем проведение брифингов.
«Поскольку я очень активный президент, ведущий множество различных дел, у моих представителей не всегда есть возможность быть абсолютно точными на трибуне», - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Он также написал, что «фальшивые СМИ работают сегодня сверхурочно». Об этом сообщает «Интерфакс».
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