Трамп хочет отказаться от брифингов для прессы

Президент США Дональд Трамп решил заменить брифинги для представителей СМИ на письменные ответы, которые будут раздаваться прессе.

По мнению Трампа, информация, предоставленная в форме письменных ответов, будет точнее, чем проведение брифингов.

«Поскольку я очень активный президент, ведущий множество различных дел, у моих представителей не всегда есть возможность быть абсолютно точными на трибуне», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также написал, что «фальшивые СМИ работают сегодня сверхурочно». Об этом сообщает «Интерфакс».