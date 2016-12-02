Трамп хочет назначить «Бешеного пса» министром обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о назначении генерала морской пехоты в отставке Джеймса Мэттиса министром обороны страны.

Предполагается, что Трамп объявит о своем решении, которое было принято после переговоров с генералом 17 ноября, в начале следующей недели.

Мэттис, получивший прозвище «бешеный пес» за непримиримое отношение к исламским экстремистам, служил в Персидском заливе, Афганистане и Ираке. В 2013 году генерал вышел в отставку.

Вместе с тем, для его назначения на должность министра обороны необходимо будет заручиться одобрением Сената. Сложность состоит в том, что в случае с Мэттисом необходимо также получить дополнительное разрешение Верхней палаты Конгресса, так как на данный пост могут претендовать военные, которые вышли в отставку более семи лет назад, сообщает «Федерал пресс» со ссылкой на The Washington Post.