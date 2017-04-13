Трамп хочет добывать полезные ископаемые на Луне

Администрация президента США Дональда Трампа заинтересовалась возможностью добычи полезных ископаемых на Луне, следует из переписки НАСА с администрацией главы Соединенных Штатов.

Отмечается, что на Луне имеются ценные для промышленности металлы - титан, алюминий, железо. А в поверхностном слое лунного грунта накоплен редкий на Земле изотоп гелий-3, который можно будет использовать в качестве топлива для перспективных термоядерных реакторов.

НАСА также задумывается об извлечении выгоды от изучения космоса и уже предоставило возможность частным аэрокосмическим компаниям SpaceX и Blue Origin заниматься космическим туризмом. Для этого Blue Origin создает пилотируемую пассажирскую версию корабля New Shepard, а SpaceX - пилотируемый корабль Crew Dragon, сообщает «Интерфакс».