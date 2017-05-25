Трамп грубо оттолкнул премьера Черногории
Президент США Дональд Трамп грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы встать в первом ряду среди идущих гостей на саммите НАТО в Брюсселе.
Видеоролик, на котором запечатлен инцидент, стремительно набирает популярность в интернете.
Пользователи сети пришли к выводу, что такое поведение американского лидера повредит авторитету США.
Как отмечает Life, причиной такого поведения Трампа стало то, что его лишили на саммите «минуты славы», так как президент Португалии приехал последним, хотя на его месте должен был быть Трамп.
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