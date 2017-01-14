Трамп готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Насколько я понимаю, русские хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь, —цитирует «РИА Новости» слова Трампа из интервью The Wall Street Journal.
Он также уточнил, что готов к личной встрече с Путиным сразу после инаугурации.
Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября 2016 года. Он вступит в должность 20 января.
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