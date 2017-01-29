Трамп готов принять беженцев из Австралии
Президент США Дональд Трамп предложил принимать в страну беженцев из Австралии, сообщила представитель пресс-службы правительства Австралии по итогам состоявшегося телефонного разговора президента США и премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла.
По ее словам, администрация Трампа продолжит соблюдать соглашение по перемещению беженцев, заключенное правительствами двух стран в 2016 году.
Согласно действующему соглашению, США должны принять несколько сотен нелегальных беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус и в островном государстве Науру. Большинство беженцев в этих лагерях являются выходцами из стран Ближнего Востока, сообщает ТАСС.
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