Трамп готов отказаться от встречи с главой Мексики из-за разногласий по стене на границе
Новый глава Белого дома Дональд Трамп может отказаться от встречи с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето из-за возникших разногласий по поводу строительства стены на границе между двумя странами.
Об этом Трамп сообщил в своем твиттере, - сообщает ТАСС.
Ранее президент США подписал указ о возведении преграды между Соединенными Штатами и Мексикой, что вызвало протесты в соседнем государстве. Группа парламентариев обратилась к Ньето с предложением отказаться от встречи с Трампом.
Кроме того власти Мексики заявили, что не собираются нести расходы по строительству стены на границе, на чем настаивают США.
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