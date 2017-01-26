Трамп готов отказаться от встречи с главой Мексики из-за разногласий по стене на границе

Новый глава Белого дома Дональд Трамп может отказаться от встречи с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето из-за возникших разногласий по поводу строительства стены на границе между двумя странами.

Об этом Трамп сообщил в своем твиттере, - сообщает ТАСС.

Ранее президент США подписал указ о возведении преграды между Соединенными Штатами и Мексикой, что вызвало протесты в соседнем государстве. Группа парламентариев обратилась к Ньето с предложением отказаться от встречи с Трампом.

Кроме того власти Мексики заявили, что не собираются нести расходы по строительству стены на границе, на чем настаивают США.