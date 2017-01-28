Трамп договорился о встрече с японским премьером

10 февраля президент США Дональд Трамп встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

В ходе телефонных переговоров Дональд Трамп пригласил японского премьер-министра в Вашингтон. В Белом доме подчеркивают, что новый президент рассматривает отношения с Японией в особом качестве. Трамп намерен укреплять партнерство с Токио, сообщает издание "Известия".

– Ожидаю, что при Трампе США станут еще более великой страной, – отметил Абэ.

На встрече 10 февраля в Белом доме стороны обсудят взаимодействие с Китаем и выход США из Тихоокеанского партнерства.