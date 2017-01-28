Трамп договорился о встрече с японским премьером
10 февраля президент США Дональд Трамп встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ.
В ходе телефонных переговоров Дональд Трамп пригласил японского премьер-министра в Вашингтон. В Белом доме подчеркивают, что новый президент рассматривает отношения с Японией в особом качестве. Трамп намерен укреплять партнерство с Токио, сообщает издание "Известия".
– Ожидаю, что при Трампе США станут еще более великой страной, – отметил Абэ.
На встрече 10 февраля в Белом доме стороны обсудят взаимодействие с Китаем и выход США из Тихоокеанского партнерства.
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