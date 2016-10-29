Трамп догоняет Клинтон в предвыборной гонке
Разрыв между кандидатами на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом за пять дней сократился на 10 процентов. Сегодня за Клинтон готовы проголосовать 47% избирателей, за Трампа - 45%.
Интересно, что 4% американцев высказались в поддержку выдвиженца от Либертарианской партии Гэри Джонсона, а еще 2% хотят отдать свои голоса за кандидата от "зеленых" Джилл Стайн.
Исследование проводилось посредством телефонных бесед с гражданами в период с 24 по 27 октября, участие в нем приняли 1 148 человек, сообщает ТАСС. Выборы в США намечены на 8 ноября.
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