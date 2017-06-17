Трамп добровольно опубликовал финансовую декларацию за 2016 год

Американский президент Дональд Трамп представил декларацию за 2016 год. Документ демонстрирует доходы главы государства, а также компании, которые он передал в траст, заняв пост президента США в январе текущего года.

В пресс-службе Белого дома заявили: «Президент воспользовался возможностью добровольно представить свою личную финансовую отчетность».

Документ занимает 98 страниц и охватывает период с января 2016 года до весны этого года. В нем перечислены 565 компаний, в которых Трамп занимал руководящие должности до вступления на пост президента 20 января. Также в декларации перечислены предприятии, долями в которых владеет президент.

Как пишет РИА Новости, объем кредитных обязательств президента составляет 315 миллионов долларов. Большинство названных в декларации компаний связаны с гольфом, строительством недвижимости и гостиничным бизнесом.

В Белом доме подчеркнули, что Трамп добровольно опубликовал отчетность, хотя имел право этого не делать. Однако наблюдатели отмечают, что документ не содержит сведений о налоговых выплатах президента.