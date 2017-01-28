Трамп на 120 дней закрыл беженцам въезд в США

Президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на 120 дней прием беженцев. Кроме того, он ужесточил правила въезда в страну.

По словам главы государства, принимаемые меры являются защитой США от приезда иностранных террористов, передает РИА «Новости».

С этой целью он ограничил максимальное число беженцев, которые могут быть приняты Штатами в текущем финансовом году, 50 тысячами человек. Кроме того, Трамп запретил прием беженцев из Сирии. Срок действия того запрета не определен. Наряду с этим ограничил въезд в США выходцам из стран с преимущественно мусульманским населением.

Помимо этого глава государства потребовал ввести обязательное интервьюирование соискателей неиммиграционных виз и ускорить разработку биометрической системы по контролю над въезжающими в США.

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