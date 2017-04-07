Трамп детстве был «зацепером»

Президент США Дональд Трамп признался, что в подростковом возрасте занимался «зацепингом».

В интервью изданию The New York Times американский лидер рассказал, что частенько ездил в метро, зацепившись между вагонами. Трамп добавил, что родители были недовольны его увлечением, но будущего миллиардера и президента это не останавливало.

Глава транспортной полиции Нью-Йорка прокомментировал признание президента призывом к подросткам не следовать примеру Трампа и не кататься между вагонами метро, передает агентство URA.RU