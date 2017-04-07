Трамп детстве был «зацепером»
Президент США Дональд Трамп признался, что в подростковом возрасте занимался «зацепингом».
В интервью изданию The New York Times американский лидер рассказал, что частенько ездил в метро, зацепившись между вагонами. Трамп добавил, что родители были недовольны его увлечением, но будущего миллиардера и президента это не останавливало.
Глава транспортной полиции Нью-Йорка прокомментировал признание президента призывом к подросткам не следовать примеру Трампа и не кататься между вагонами метро, передает агентство URA.RU
Следующая новость Глава ООН предложил увеличить число женщин среди миротворцев
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии