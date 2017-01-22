Трамп не будет публиковать свою налоговую декларацию
В Белом доме заявили, что новый президент США Дональд Трамп не станет публиковать налоговую декларацию, несмотря на почти 200 тысяч подписей под соответствующей петицией.
– Большинству американцев важнее, как будут выглядеть их налоговые декларации в то время, как президент Трамп возглавляет администрацию, – отметила советник главы Белого дома Келлиэнн Конуэй.
Ранее сообщалось, что на сайте Белого дома создана петиция за публикацию налоговых документов Трампа. Необходимый порог для рассмотрения обращения составляет 100 тысяч подписей. Однако закон не обязывает Белый дом отвечать на петиции, сообщает ТАСС.
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