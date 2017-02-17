Трамп бросит Национальную гвардию на охоту за мигрантами-нелегалами
Новый глава Белого дома Дональд Трамп не намерен ограничиваться предвыборными лозунгами в области борьбы с нелегальной иммиграцией. В администрации рассматривается возможность привлечь к полицейским профилактическим операциям подразделения Национальной гвардии США.
В аппарате президента Дональда Трампа изучается возможность мобилизации до 100 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для проведения операций по выявлению нелегальных иммигрантов, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).
Первым примером решительного настроя Трампа бороться с мигрантами-нелегалами служит начало работ по возведению ограждения на границе США с Мексикой.
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