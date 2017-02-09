Трамп в беседе с Путиным раскритиковал договор по СНВ

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным нелестно отозвался о договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ) от 2010 года.

Американские чиновники, знакомые с деталями беседы президентов двух стран, рассказали агентству Reuters, что тема о продлении договора была затронута Путиным. Прежде чем ответить, Трамп осведомился у своих советников о его содержании. После этого он назвал документ одним из неудачных соглашений администрации своего предшественника Барака Обамы. По мнению Трампа, договор больше выгоден Москве, нежели Вашингтону.

По словам собеседников агентства, в ходе разговора российский лидер интересовался возможность возобновления диалога между странами по целому ряду спорных моментов.

В Белом доме комментировать данную информацию отказались.

Телефонный разговор Путина с Трампом состоялся 28 января.

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Теги:
Места: Россия, США
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