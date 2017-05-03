Трамп анонсировал переговоры между Израилем и Палестиной

Президент США Дональд Трамп объявил о начале переговоров по мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

По его словам, после переговоров с президентом Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с палестинским лидером Махмудом Аббасом, была достигнута договоренность о начале процесса, который, возможно, приведет к миру.

Трамп также анонсировал предстоящий сегодня в Белом доме торжественный обед, сообщает ТАСС.

Палестино-израильский конфликт — военный конфликт за правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина.