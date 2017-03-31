Трамп анонсировал «очень сложную» встречу с председателем КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с председателем КНР будет «очень сложной».
Он также посоветовал американским компаниям рассматривать альтернативы китайскому рынку.
«Встреча на следующей неделе с Китаем будет очень трудной из-за того, что мы больше не можем иметь огромный внешнеторговый дефицит и терять рабочие места. Американские компании должны быть готовы осваивать альтернативные рынки», - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Встреча Трампа с Си Цзиньпин состоится на следующей неделе во Флориде. Отмечается, что представители США и Китая обсудят вопросы, касающиеся международной безопасности и экономических отношений двух стран, сообщает «Национальная служба новостей».
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