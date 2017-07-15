Трактористы озолотились на полмиллиона рублей за счет «Нашествия»

Трактористы, спасавшие увязнувшие в грязи автомобили на фестивале «Нашествие», заработали за два дня от 300 до 500 тысяч рублей.

Как пишет агентство Ura.ru, любители рока не дожидались бесплатной помощи от МЧС и обращались к владельцам сельхозтехники, готовым на платной основе вытащить их машины из грязи.

За два дня выручка трактористов, спасавших гостей, застрявших в грязи на знаменитом музыкальном фестивале «Нашествие», составила 300—500 тысяч рублей.

Много грязи образовалось вследствие дождей в Конаково и близлежащих деревнях Тверской области. Всего в месте проведения фестиваля работали около 130 человек, которые помогали водителям вылезти из грязи.

Однако бесплатной помощи хватало не на всех, и люди обращались к трактористам, пишет Газета.ru. Цены на услуги трактористов колебались от 2 до 15 тысяч.

Музыкальный фестиваль «Нашествие» проходил в Большом Завидово 7, 8 и 9 июля. Мероприятие посетило более 200 тысяч человек.

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