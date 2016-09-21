Трафик россиян будут анализировать в режиме реального времени

В России предложили дешифровать телекоммуникационные данные всех жителей России в режиме реального времени, об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.

Спецслужбы планируют дешифровать трафик и анализировать полученный поток данных по ключевым словам - «бомба», «теракт» и др. Анализ и дешифровку предполагается осуществлять «на лету» - в режиме реального времени. При этом это планируется делать хакерским способом «Человек в середине».