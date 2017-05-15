Toyota выпустит летающий автомобиль через три года

Японский автоконцерн Toyota через три года планирует выпустить управляемый летающий автомобиль.

На разработку транспортного средства будущего концерн готов выделить 370 тысяч долларов.

Как уточняется в материале, летающий автомобиль будет оснащен восемью крыльями по четырем сторонам по принципу беспилотников-дронов.

Разработчики надеются, что автомобиль примет участие в открытии Олимпиады в Токио в 2020 году.

Ранее о намерении создать летающий автомобиль заявил сервис онлайн-заказа такси Uber, сообщает «РИА Новости».