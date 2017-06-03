Toyota прекратила сотрудничество с Tesla по производству электромобилей

Японская Toyota Motor прекратила сотрудничать с Tesla, продав все принадлежащие ей акции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, производители автомобилей начали сотрудничать в мае 2010 года, когда японцы приобрели 3,15% акций Tesla стоимостью примерно 4,5 миллиарда иен (около 40,5 миллиона долларов). С того времени Toyota производила спортивные внедорожники с батареями Tesla, однако массовым производство этих автомобилей не стало.

По данным японского агентства, причиной прекращения сотрудничества стало создание компанией Toyota собственной программы разработки электромобилей. Сообщается, что к 2020 году на японском предприятии запустят массовое производство таких машин, которые смогут проехать 300 км, не подзаряжаясь.

В настоящее время на дорогах Японии ездят чуть больше 60 миллионов легковых автомобилей. Электромобили из этого числа составляют лишь 0,1%.