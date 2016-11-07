Toyota Motors запустит производство электромобилей к 2020 году

Toyata намерена запустить массовое производство автомобилей с электрическим двигателем, а к 2020 году рассчитывает вывести электрокары на мировой рынок продаж.

В качестве базовых моделей авто для установки электрической двигательной системы, рассчитанной не менее чем на 300 километров с одного аккумуляторного заряда, инженеры компании рассматривают седан Corolla и Prius.

Разработкой аккумулятора с подходящими характеристиками для бесперебойной работы двигателя на запланированную дистанцию пробега в 300 километров займется специальное подразделение Toyota Motor Corporation.

По словам представителей компании, ранее предполагалось сделать упор на производство гибридных моделей авто, поскольку выпуск электрокаров на этапе самых первых разработок был нерентабельным. Сейчас руководство Toyota пересмотрело свои планы и стратегии относительно перспектив продаж автомобилей с электрическим двигателем на рынке США и Китая в связи с политикой субсидирования и внедрения экологически безвредных авто со стороны государства. Кроме того, многие другие страны также намерены постепенно вводить практику безвредного эксплуатирования автомобильного транспорта, сообщает ТАСС.