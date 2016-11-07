Товарооборот между Россией и Китаем в 2016 году уже превысил 40 млрд долларов

С начала 2016 года товарооборот между Российской Федерацией и Китайской Народной республикой уже превысил 40 миллиардов долларов. Такие статистические данные озвучил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

- Если говорить о балансе торговли, сейчас ситуация выглядит сравнительно неплохо, несмотря на то что в прошлом году произошел определенный провал. На текущий год товарооборот уже превысил 40 миллиардов долларов, - цитирует Медведева ТАСС.

Глава российского Кабинета министров отметил также, что согласно китайской статистике эта цифра намного выше.

- В любом случае ситуация исправляется, мы договорились с премьером Госсовета о том, что мы приложим дополнительные усилия для стабилизации торгово-экономического сотрудничества, чтобы постепенно выходить на те контрольные цифры, которые были обозначены несколько лет назад, имея в виду перспективу в 200 миллиардов долларов торгового оборота за ближайшие 3-5-7 лет, - подчеркнул Медведев.

По словам председателя правительства РФ, «сегодня сложно назвать сферу, где бы Россия и Китай не сотрудничали».

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