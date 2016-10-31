В товарном вагоне в Москве обнаружили взрывчатку
На юго-востоке Москвы на станции Чухлинка сотрудники железной дороги при обходе нашли взрывчатку. Поезд отогнали в безопасное место, с ним работают специалисты.
– Правоохранительные органы проводят проверку товарного вагона на наличие подозрительных предметов в грузовом парке станции Перово-1, – рассказали на Московской железной дороге. Путь, куда отогнали состав, находится вдалеке, поэтому угрозы для жителей и пассажиров нет.
Обстоятельства и подробности инцидента выясняются. В связи с произошедшим задержек в движении железнодорожного транспорта нет, сообщает ТАСС.
Следующая новость Морепродукты продлевают жизнь
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии