В товарном вагоне в Москве обнаружили взрывчатку

На юго-востоке Москвы на станции Чухлинка сотрудники железной дороги при обходе нашли взрывчатку. Поезд отогнали в безопасное место, с ним работают специалисты.

– Правоохранительные органы проводят проверку товарного вагона на наличие подозрительных предметов в грузовом парке станции Перово-1, – рассказали на Московской железной дороге. Путь, куда отогнали состав, находится вдалеке, поэтому угрозы для жителей и пассажиров нет.

Обстоятельства и подробности инцидента выясняются. В связи с произошедшим задержек в движении железнодорожного транспорта нет, сообщает ТАСС.