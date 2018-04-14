«Тотальный диктант» с Гузель Яхиной написали во Владивостоке

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) состоялась международная акция «Тотальный диктант» с участием автора текста 2018 года – Гузели Яхиной.

Владивосток стал новой столицей акции в 2018 году. ДВФУ в день проведения «Тотального диктанта» посетили около 300 граждан, передает ТАСС.

«Тотальный диктант» состоит из трех текстов, первый из которых прочли во Владивостоке. Все они являются частью книги писательницы Гузель Яхиной, которая выйдет в продажу через месяц.

«Мой первый роман («Зулейха открывает глаза» - прим. ТАСС) я писала достаточно короткими предложениями, рубленными фразами. Второй же роман, из которого взяты тексты диктанта, я старалась сделать совсем другим, и писала его другим языком. Поэтому во втором романе предложения гораздо более длинные, более сложные, с более сложной пунктуацией», - рассказала Яхина.

Акция «Тотальный диктант» проходит с 2004 года. Ее цель – показать, что быть грамотным, важно для каждого гражданина.

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