«Торпедо» переиграло «Куньлунь»

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Куньлунь» в Шанхае со счетом 4:2 в рамках очередного матча Континентальной хоккейной лиги.

К началу второго периода подопечные Скудры вели со счетом 3:0, однако позволили китайцам приблизиться.

В середине третьего периода вспыхнула большая драка, поэтому команды нахватали много штрафа. «Куньлунь» прервал свою серию из трех побед подряд.