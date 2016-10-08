«Торпедо» переиграло «Куньлунь»
Нижегородское «Торпедо» обыграло «Куньлунь» в Шанхае со счетом 4:2 в рамках очередного матча Континентальной хоккейной лиги.
К началу второго периода подопечные Скудры вели со счетом 3:0, однако позволили китайцам приблизиться.
В середине третьего периода вспыхнула большая драка, поэтому команды нахватали много штрафа. «Куньлунь» прервал свою серию из трех побед подряд.
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