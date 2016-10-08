«Торпедо» переиграло «Куньлунь»

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Куньлунь» в Шанхае со счетом 4:2 в рамках очередного матча Континентальной хоккейной лиги.

К началу второго периода подопечные Скудры вели со счетом 3:0, однако позволили китайцам приблизиться.

В середине третьего периода вспыхнула большая драка, поэтому команды нахватали много штрафа. «Куньлунь» прервал свою серию из трех побед подряд.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В Роспотребнадзоре рекомендовали измерять температуру работников в сезон гриппа

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО