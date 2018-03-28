Торговые центры МО ожидает тщательная проверка

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова намерена лично проконтролировать наличие аварийных выходов.

Эту работу она проведет совместно с представителями Общественной палаты, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья». Поводом для глобальной проверки послужил пожар в кемеровском ТЦ, жертвами которого стали 64 человека.

Мишонова также предложила чаще проводить учения в торговых центрах, чтобы и персонал, и посетители были готовы к чрезвычайным происшествиям.