Торговые центры МО ожидает тщательная проверка

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова намерена лично проконтролировать наличие аварийных выходов.

Эту работу она проведет совместно с представителями Общественной палаты, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья». Поводом для глобальной проверки послужил пожар в кемеровском ТЦ, жертвами которого стали 64 человека.

Мишонова также предложила чаще проводить учения в торговых центрах, чтобы и персонал, и посетители были готовы к чрезвычайным происшествиям.

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