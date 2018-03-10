В торговом центре Сургута посетитель зарезал знакомого из-за ревности

В Сургуте молодой человек зарезал одного из посетителей торгового центра.

Как сообщает агентство «URA.RU», причиной преступления явилась ревность – убийца и жертва поругались из-за девушки. Ревнивец подошел к сопернику, стоящему у кассы, и ударил его ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Личность нападавшего была оперативно установлена. Сотрудники полиции задержали преступника, в настоящее время он дает показания.

В сентябре 2017 года в районе Люблино ревнивый супруг зарезал свою 23-летнюю жену. Мужчина нанес девушке более 10 ударов ножом.