В торговом центре Ставрополя рухнул потолок
В торговом центре «Космос», расположенном в юго-западном районе Ставрополя, обвалился потолок.
Как сообщает телеканал «360», обрушились перекрытия на третьем этаже в проходе к туалетам. Посетители ТЦ оказались очевидцами происшествия и начали публиковать снимки в соцсетях.
По фотографиям в сети Instagram видны лежащие на полу потолочные плитки, панели и свисающие провода. Ситуацию взяли на контроль местные власти.
В Ставропольском крае по распоряжению МЧС организованы проверки магазинов, проходят рейды с участием сотрудников прокуратуры.
Ранее Заводской районный суд Кемерово поместил под стражу гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, которая является владелицей здания ТРЦ «Зимняя вишня».
Следующая новость Азербайджан доставил около 2 тонн гумпомощи жертвам трагедии в Кемерово
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии