В торговом центре Ставрополя рухнул потолок

В торговом центре «Космос», расположенном в юго-западном районе Ставрополя, обвалился потолок.

Как сообщает телеканал «360», обрушились перекрытия на третьем этаже в проходе к туалетам. Посетители ТЦ оказались очевидцами происшествия и начали публиковать снимки в соцсетях.

По фотографиям в сети Instagram видны лежащие на полу потолочные плитки, панели и свисающие провода. Ситуацию взяли на контроль местные власти.

В Ставропольском крае по распоряжению МЧС организованы проверки магазинов, проходят рейды с участием сотрудников прокуратуры.

Ранее Заводской районный суд Кемерово поместил под стражу гендиректора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, которая является владелицей здания ТРЦ «Зимняя вишня».

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Места: Россия
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