В торговом центре Оренбурга произошел крупный пожар
В Оренбурге произошел пожар в торговом центре «Мега Мир». Площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров.
Как сообщает «РИА Новости», из ТЦ эвакуировали более 40 человек.
Собеседник рассказал агентству: «Площадь пожара в ТЦ «Мега Мир» по адресу: проспект Победы, дом 75, возросла до 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет».
По его информации, горят фасад и кровля. К ликвидации последствий пожара привлечены 36 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
В октябре 2017 года произошел пожар в торговом центре «Синдика» в Москве. Площадь возгорания составила более 55 тыс. квадратных метров.
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