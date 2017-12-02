В торговом центре Оренбурга произошел крупный пожар

В Оренбурге произошел пожар в торговом центре «Мега Мир». Площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров.

Как сообщает «РИА Новости», из ТЦ эвакуировали более 40 человек.

Собеседник рассказал агентству: «Площадь пожара в ТЦ «Мега Мир» по адресу: проспект Победы, дом 75, возросла до 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет».

По его информации, горят фасад и кровля. К ликвидации последствий пожара привлечены 36 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

В октябре 2017 года произошел пожар в торговом центре «Синдика» в Москве. Площадь возгорания составила более 55 тыс. квадратных метров.