В торговом центре Минска преступник убил женщину бензопилой
Сегодня в одном из торговых центров Минска произошло жуткое убийство. Преступник, вооруженный топором и бензопилой, убил женщину.
От дальнейших действий злоумышленника посетителей магазина спасли сотрудники милиции.
Нападавший оказался гражданином Белоруссии 1998 года рождения, сообщает «Интерфакс».
Около шести вечера мужчина зашел через боковой вход ТЦ "Европа". У него с собой был чехол от гитары, в котором был спрятан топор. Также мужчина имел при себе бензопилу.
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