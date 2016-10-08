В торговом центре Минска преступник убил женщину бензопилой

Сегодня в одном из торговых центров Минска произошло жуткое убийство. Преступник, вооруженный топором и бензопилой, убил женщину.

От дальнейших действий злоумышленника посетителей магазина спасли сотрудники милиции.

Нападавший оказался гражданином Белоруссии 1998 года рождения, сообщает «Интерфакс».

Около шести вечера мужчина зашел через боковой вход ТЦ "Европа". У него с собой был чехол от гитары, в котором был спрятан топор. Также мужчина имел при себе бензопилу.