На торги в Москве за 350 тыс рублей выставлена запрещенная в XVIII веке в России книга

В доме антикварной книги «В Никитском» в Москве будет выставлена на продажу с аукциона запрещенная в XVIII веке в России книга «Путешествие в Сибирь» французского аббата Жана Шапп д'Отроша.

- 30 марта впервые в России дом антикварной книги «В Никитском» представляет на аукционе уникальное издание 1768 года "Путешествие в Сибирь по приказанию короля в 1761 г., содержащее описание нравов, обычаев русских и современное состояние этой державы». В российских библиотеках находятся всего три экземпляра этого редкого издания, различающихся полнотой и сохранностью, - в Российской национальной библиотеке, библиотеке Эрмитажа в Санкт-Петербурге, а также в библиотеке УрГУ. Стартовая цена лота - 350 тысяч рублей, - рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе аукционного дома.

Как считают организаторы торгов, учитывая редкость книги, она может уйти с молотка за 2-3 миллиона рублей. Аналогичный экземпляр в 2006 был продан на аукционе Christie's году за 17,5 тысячи долларов.

Книга аббата вышла в 1768 году в Париже и сразу же была запрещена к изданию и переводу в России. Императрица Екатерина II, ознакомившись с трудом путешественника и ученого, сочла, что его сочинение, представлявшее Россию варварской страной, а ее народ диким, чуждым цивилизованности, вредно, полно заблуждений, искажений и вымыслов.

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