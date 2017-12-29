Тополя умеют разлагать яды

Американские ученые выделили из тополя Populus nigra очень эффективный штамм разлагающих токсины бактерий и ввели его другим деревьям.

По словам специалиста по микробиологии растений из Университета штата Вашингтон (США) Шарон Доути, это повысило природную способность тополей разлагать канцероген трихлорэтилен (ТХЭ) — промышленный растворитель, просачивающийся в грунтовые воды вблизи свалок.

Если эксперимент будет признан удачным, модифицированные деревья можно будет высаживать на территориях с сильно загрязненными грунтовыми водами для и очистки.

Биологи установили, что почва вокруг «привитых» тополей содержала на 50 процентов больше ионов хлора, чем почва вокруг тополей, не подвергавшихся обработке, сообщает «Российская наука».