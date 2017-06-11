Топ-менеджера РОСНАНО отправили в СИЗО

Басманный суд столицы отправил в СИЗО топ-менеджера РОСНАНО Андрея Горькова. Он будет находиться под стражей до 9 августа.

Как пишет Lenta.ru, ранее следователь требовал арестовать Горькова, объясняя это тем, что он может скрыться или спрятать доказательства. Сам Горьков свою вину не признает.

Он был задержан накануне. Горькова обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжелые последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). Как утверждают следователи, с 2011 по 2013 год Горьков размещал средства госкорпорации в Смоленском банке, оформляя это как расчетно-кассовое обслуживание.

В декабре 2014 года Смоленский банк лишился лицензии и компания потеряла 738 миллионов рублей. Следователи утверждают, что накануне отзыва лицензии из банка в пользу брата Горькова были выведены активы общей стоимостью около 400 миллионов рублей.