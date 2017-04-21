Топ-менеджера «Аэрофлота» заподозрили в крупном мошенничестве

Глава департамента компании «Аэрофлот» подозревается в совершении мошенничества на 25 миллионов рублей. В настоящее время он находится под стражей.

По версии следствия, подозреваемый в 2014 году похитил средства, приготовленные учредителем ООО «Энергохолдинг» и его гендиректором в качестве взятки. Она предназначалась для суда по иску об оплате электроэнергии по договору между компанией и авиаперевозчиком, передает НСН.

Подозреваемый топ-менеджер «Аэрофлота» свою вину признавать отказывается.