Топ-менеджера «Аэрофлота» заподозрили в крупном мошенничестве
Глава департамента компании «Аэрофлот» подозревается в совершении мошенничества на 25 миллионов рублей. В настоящее время он находится под стражей.
По версии следствия, подозреваемый в 2014 году похитил средства, приготовленные учредителем ООО «Энергохолдинг» и его гендиректором в качестве взятки. Она предназначалась для суда по иску об оплате электроэнергии по договору между компанией и авиаперевозчиком, передает НСН.
Подозреваемый топ-менеджер «Аэрофлота» свою вину признавать отказывается.
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