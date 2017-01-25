Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» обвиняется в госизмене

Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и один из заместителей главы центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов арестованы по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, Михайлов получил крупную сумму денег от иностранной организации при посредничестве Стоянова.

Как отмечается в материале, Стоянов возглавлял в «Лаборатории Касперского» отдел по расследованию киберпреступлений, сотрудничающий правоохранительными органами.

По словам источника газеты «Коммерсант», Стоянов был арестован в декабре 2016 года и на данный момент содержится в СИЗО «Лефортово».

Михайлов, по словам основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского, курирует весь интернет-бизнес в России, определяя политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции.

Оба подозреваемых обвиняются по подозрению в совершении государственной измены (статья 275 УК РФ), сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: криминал
Организации: ФСБ
Следующая новость Роскосмос отправил двигатели ракет-носителей «Протон-М» на доработку

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО