Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» обвиняется в госизмене

Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и один из заместителей главы центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов арестованы по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, Михайлов получил крупную сумму денег от иностранной организации при посредничестве Стоянова.

Как отмечается в материале, Стоянов возглавлял в «Лаборатории Касперского» отдел по расследованию киберпреступлений, сотрудничающий правоохранительными органами.

По словам источника газеты «Коммерсант», Стоянов был арестован в декабре 2016 года и на данный момент содержится в СИЗО «Лефортово».

Михайлов, по словам основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского, курирует весь интернет-бизнес в России, определяя политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции.

Оба подозреваемых обвиняются по подозрению в совершении государственной измены (статья 275 УК РФ), сообщает «Федерал пресс».