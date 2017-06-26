Топливные акцизы вложат в дороги

Правительство России рассмотри вопрос о пополнении дорожных фондов регионов за счет средств от акцизов на топливо.

Соответствующее распоряжение было отдано президентом России Владимиром Путиным. Речь идет об акцизах на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых в России, уточняет «ФедералПресс» со ссылкой на сайт Кремля. Распоряжение отдано по итогам «прямой линии», прошедшей 15 июня.

В общей сложности после общения главы государства с россиянами им было отдано свыше десятка поручений.