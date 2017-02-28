Топилин высказался за возврат страхования от безработицы
Министр труда Максим Топилин предложил восстановить в России институт страхования от безработицы.
Глава ведомства отметил, что данную тему необходимо вынести на обсуждение бизнеса и профсоюзов. Один из основных вопросов касается размера страхового взноса. «Он не должен быть большим. Мы считали, он мог бы быть приблизительно 1%», — сказал министр в интервью РБК.
Топилин добавил, что в настоящее время страхование от безработицы существует в большинстве стран мира, в 1990-х годах оно было и в России. Для этих целей был создан Фонд занятости, в который поступали взносы в размере 1,5-2% от фонда оплаты труда.
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