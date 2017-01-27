Топилин рассказал о росте пенсий в текущем году

Министр Труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в 2017 году рост страховых пенсий по старости составит 2,1 % по сравнению с прошлым годом.

Он пояснил, что реального увеличения пенсий удастся достичь за счет единовременных выплат в размере пяти тысяч рублей, а также индексаций, которые запланированы на февраль и апрель, передает ТАСС. Глава ведомства также напомнил, что в прошлом и позапрошлом годах реального роста пенсий зафиксировано не было.

Топилин добавил, что выплата единовременного пособия заканчивается 28 января. По его словам, по пять тысяч рублей уже получили порядка 97% пенсионеров.