Топилин рассказал о росте пенсий в текущем году
Министр Труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в 2017 году рост страховых пенсий по старости составит 2,1 % по сравнению с прошлым годом.
Он пояснил, что реального увеличения пенсий удастся достичь за счет единовременных выплат в размере пяти тысяч рублей, а также индексаций, которые запланированы на февраль и апрель, передает ТАСС. Глава ведомства также напомнил, что в прошлом и позапрошлом годах реального роста пенсий зафиксировано не было.
Топилин добавил, что выплата единовременного пособия заканчивается 28 января. По его словам, по пять тысяч рублей уже получили порядка 97% пенсионеров.
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