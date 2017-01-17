Топилин пообещал россиянам рост зарплат
Россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
По его мнению, положительная тенденция к повышению зарплат наметилась еще с лета 2016 года и она будет продолжаться в 2017 году.
Министр добавил, что роль в процессе роста зарплат сыграет и реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.
Кроме того, по данным Топилина, безработицы как такой в 2017 году не ожидается. Об этом сообщает интернет-идание «Народные новости» со ссылкой на «Российскую газету».
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