Топилин пообещал россиянам рост зарплат

Россиян ожидает рост как реальных, так и номинальных зарплат, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

По его мнению, положительная тенденция к повышению зарплат наметилась еще с лета 2016 года и она будет продолжаться в 2017 году.

Министр добавил, что роль в процессе роста зарплат сыграет и реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе.

Кроме того, по данным Топилина, безработицы как такой в 2017 году не ожидается. Об этом сообщает интернет-идание «Народные новости» со ссылкой на «Российскую газету».