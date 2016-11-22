Топилин отметил недостатки в предложенной Минфином РФ и ЦБ пенсионной реформе

Предложенная Министерством финансов РФ и Центральным Банком пенсионная реформа, подразумевающая введение системы индивидуального пенсионного капитала, имеет два существенных недостатка. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Первый недостаток, по словам Топилина, заключается в том, что система носит обязательный характер, а второй – то, что пенсионные отчисления по ней гарантируются только по номиналу.

- Они предлагают сделать ее обязательной, не из тарифа брать (отчисления на пенсии), а из вас. То есть вы будете в обязательном порядке платить в накопительную систему и гарантировать там будут только номинал. Если вы с этим согласны, - цитирует ТАСС выступление министра перед журналистами.

- Лучше задайте этот вопрос себе: вы пойдете в банк, в котором вам гарантируют номинал, вы пойдете туда? Министерство финансов и Министерство экономики против гарантирования по инфляции. Мы это обсуждаем, - добавил Топилин.

Банк России и Минфин РФ в конце сентября представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений – концепцию «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, ведомство планирует запустить новую накопительную пенсионную систему с 2018 года.