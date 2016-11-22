Топилин отметил недостатки в предложенной Минфином РФ и ЦБ пенсионной реформе

Предложенная Министерством финансов РФ и Центральным Банком пенсионная реформа, подразумевающая введение системы индивидуального пенсионного капитала, имеет два существенных недостатка. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Первый недостаток, по словам Топилина, заключается в том, что система носит обязательный характер, а второй – то, что пенсионные отчисления по ней гарантируются только по номиналу.

- Они предлагают сделать ее обязательной, не из тарифа брать (отчисления на пенсии), а из вас. То есть вы будете в обязательном порядке платить в накопительную систему и гарантировать там будут только номинал. Если вы с этим согласны, - цитирует ТАСС выступление министра перед журналистами.

- Лучше задайте этот вопрос себе: вы пойдете в банк, в котором вам гарантируют номинал, вы пойдете туда? Министерство финансов и Министерство экономики против гарантирования по инфляции. Мы это обсуждаем, - добавил Топилин.

Банк России и Минфин РФ в конце сентября представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений – концепцию «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). Как заявлял глава Минфина Антон Силуанов, ведомство планирует запустить новую накопительную пенсионную систему с 2018 года.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость МИД РФ выразил недоумение созданием Хорватией рабочей группы по Украине

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО