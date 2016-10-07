Топилин опроверг сообщение о введении так называемого «налога на тунеядцев»

В ближайшие три года в России не появится закон, обязывающий официально безработных граждан платить за пользование поликлиниками и больницами. Такое заявление сделал глава Минтруда РФ Максим Топилин.

- Конечно, нет. Потому что нет закона такого, - цитирует «Интерфакс» ответ Топилина на вопрос, планируется ли отразить в бюджете на 2017-2019 годы «налог на тунеядцев».

Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, выступая в Совете Федерации, сообщила, что в Министерстве труда готовится законопроект, который поразит в правах безработных граждан.

- Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь не работы, - они будут должны внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры. Такой проект закона есть, - заявила Голодец.

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