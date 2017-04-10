Топилин назвал условия повышения пенсий

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что увеличения пенсий в России позволят добиться легализация рынка труда и ранее проведенная пенсионная реформа.

Топилин пояснил, что в настоящее время сумма средней пенсии равна 35-37% от средней зарплаты. Власти стремятся выйти на уровень соотношения в 40%.

Этого можно достичь путем повышения ставок взносов. Однако это повлечет за собой серьезные изменения в экономике страны. «Поэтому мы исходим из того, что ставки на страховые взносы, которые сейчас есть, позволяют держать тот уровень пенсионного обеспечения, который есть», - цитирует министра РИА «Новости».