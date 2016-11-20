Тони Блэр задумался о возвращении в политику
Экс-глава правительства Великобритании Тони Блэр намерен вернуться в политику и рассчитывает сделать это на волне Brexit.
По сведениям издания The Sunday Times, бывший премьер уже «создает институт рядом с Уайтхоллом» и ведет переговоры с некоторыми министрами. По мнению источника газеты, Блэр видит «огромную брешь» в британской политике и стремится заполнить ее.
Что касается действующего премьера Терезы Мэй и лидера лейбористов Джереми Корбина, то Блэр не питает к ним симпатий и не считает способными конкурировать с ним на политической арене, отмечает издание.
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