Тони Блэр задумался о возвращении в политику

Экс-глава правительства Великобритании Тони Блэр намерен вернуться в политику и рассчитывает сделать это на волне Brexit.

По сведениям издания The Sunday Times, бывший премьер уже «создает институт рядом с Уайтхоллом» и ведет переговоры с некоторыми министрами. По мнению источника газеты, Блэр видит «огромную брешь» в британской политике и стремится заполнить ее.

Что касается действующего премьера Терезы Мэй и лидера лейбористов Джереми Корбина, то Блэр не питает к ним симпатий и не считает способными конкурировать с ним на политической арене, отмечает издание.