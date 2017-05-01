Тони Блэр решил вернуться в политику
Экс-глава правительства Великобритании Тони Блэр объявил о возвращении в политику из-за выхода страны из состава Евросоюза.
«Brexit дал мне непосредственную мотивацию для более активного участия в политике», - цитирует экс-премьера издание Mirror.
Блэр заявил, что не хочет оставаться «безмолвным в исторический момент», поскольку его беспокоит судьба страны. По его мнению, выход из ЕС и заключение с ним соглашения о свободной торговле может нанести Великобритании ущерб.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии