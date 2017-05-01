Тони Блэр решил вернуться в политику

Экс-глава правительства Великобритании Тони Блэр объявил о возвращении в политику из-за выхода страны из состава Евросоюза.

«Brexit дал мне непосредственную мотивацию для более активного участия в политике», - цитирует экс-премьера издание Mirror.

Блэр заявил, что не хочет оставаться «безмолвным в исторический момент», поскольку его беспокоит судьба страны. По его мнению, выход из ЕС и заключение с ним соглашения о свободной торговле может нанести Великобритании ущерб.