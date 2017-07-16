Тони Блэр пожалел главу кабмина Британии Терезу Мэй

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр сказал, что ему жаль главу кабмина Терезу Мэй и он сочувствует политику.

Как пишет Газета.ru, Блэр подчеркнул, что Мэй находится в неустойчивой позиции, а ее окружение ждет момент, чтобы сбросить ее. Он также пожалел главу кабмина, поскольку она «несет в сердце интересы народа», хотя при этом Блэр сам выступает против выхода Великобритании из ЕС.

Ранее Мэй сообщила, что «всплакнула» из-за итогов парламентских выборов. Консервативная партия одержала победу, однако потеряла парламентское большинство.